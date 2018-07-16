За время ЧМ-2018 в Москве родилось более 200 Артемов

В июне 2018 года в Москве родились 202 Артема, 203 Александра и 273 девочки Александры, а также 22 Игоря. Эти имена стали самыми популярными в первом летнем месяце, сообщили управлении ЗАГС российской столицы.

Ранее СМИ писали о том, что сразу несколько семей собираются назвать своих новорожденных в честь футболистов российской сборной: Артема Дзюбы, Игоря Акинфеева, Александра Самедова и других.

Это произошло после побед национальной сборной в матчах чемпионата мира по футболу с командами Саудовской Аравии и Египта, пишет «Газета.ру». Сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, в котором уступила Хорватии.