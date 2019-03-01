За «вафлю» начинают штрафовать с камер

Камеры в Москве с 1 марта начали отслеживать остановку на перекрестках с «вафельной» разметкой, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Первый перекресток, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестка, находится на пересечении Садового кольца и Орликова переулка.

Водители должны выезжать на перекресток только в том случае, если сможет проехать его без остановки, сообщает Агентство «Москва».

В настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве.

«Вафельная» разметка позволит предоставить приоритет городским автобусам, в которых передвигаются более 5 миллионов жителей ежедневно.

В России с 28 апреля 2018 года зоны на перекрестках, запрещенные для выезда автотранспорта, будут обозначаться новой разметкой в виде пересекающихся желтых линий. За нарушение правил выезда на «вафельную» разметку предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН ранее заявил, что так называемая «вафельница» может вызвать путаницу среди водителей.

По новым правилам дорожного движения, желтую разметку могут дублировать новым дорожным знаком «Участок перекрестка» с изображением пересекающихся линий.