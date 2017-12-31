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За телефонный терроризм можно сесть в тюрьму на 10 лет

31 Декабря 2017 в 18:31
За телефонный терроризм можно сесть в тюрьму на 10 лет

Ложный звонок о бомбе теперь может обернуться для хулигана реальный тюремным сроком. Соответствующий закон 31 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Согласно поправкам в статьи 205 и 207 УК России, злоумышленник может получить от 3 до 5 лет за «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на объектах социальной инфраструктуры или повлекшее крупный ущерб».

За аналогичные действия, направленные на дестабилизацию органов власти предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Если действия телефонного террориста повлекли за собой смерть человека, он сядет в тюрьму на 10 лет, пишет РИА Новости.

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