За свободу слова и против Трампа: Более 350 СМИ присоединились к акции протеста

Порядка 350 средств массовой информации (СМИ) начали публиковать материалы в защиту свободы прессы. Об этом сообщила британская газета The Guardian. Источник подчёркивает, что редакции приняли такое решение, чтобы дать ответ Дональду Трампу. Ранее глава Белого дома заявлял, что «СМИ — враги народа».

Как отмечает Газета.ру, британское издание The Guardian, которое также присоединилось к акции, напоминает, что президент США регулярно нападает на прессу в целом. Его внимания иногда заслуживают и отдельные корреспонденты. Трамп частенько называет сообщения СМИ «поддельными новостями» (fake news).

Как напоминает«Русская планета», ранее Дональд Трамп, который является активным пользователей сервиса микроблогов Twitter, обвинил его в блокировке персональных страниц видных представителей Республиканской партии. Сразу после публикации сообщения главы Белого дома котировки Twitter снизились почти на 4%.