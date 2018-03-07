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За снос памятнику Ленину в Индии власти обещают строгое наказание

7 Марта 2018 в 12:03
За снос памятнику Ленину в Индии власти обещают строгое наказание

Индийским вандалам, которые разрушили памятник Владимиру Ленину в штате Трипура на востоке страны, грозит строгое наказание. Его пообещал премьер-министр страны Нарендра Моди. По его распоряжению поиском хулиганов, а также взысканием занимается местная полиция.

«Новые известия» пишут, что вандалы не только разрушили памятник вождю мирового пролетариата.

Они испортили памятник индийскому политику, участнику национально-освободительной борьбы, одному из идеологов тамильского национального движения Перияру Ироду Венкате Рамасами. Оба инцидента связаны с поражением на выборах в Трипуре и уступила власть "Бхаратия джаната парти". Сторонники последней снесли статую Ленина, разбили ее, а затем сыграли головой статуи в футбол, отмечает Газета.ру.

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