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За штурвалом разбившегося Ан-148 был опытный пилот

11 Февраля 2018 в 18:33
За штурвалом разбившегося Ан-148 был опытный пилот

Экипаж упавшего в Подмосковье самолета Ан-148 был опытным. Пилотировал лайнер командир воздушного судна Валерий Губанов. Об этом рассказали журналистам в авиакомпании «Самарские авиалинии».

По данным перевозчика, общий налет пилота составлял5 тысяч часов, больше половины из них – на Ан-148, пишет «Интерфакс».

Между тем, в прокуратуре подтвердили, что выживших в катастрофе Ан-148 нет. Ранее на месте крушения самолета были обнаружены тела двух погибших и один бортовой самописец воздушного судна.

Ан-148 «Самарских авиалиний» пропал с радара через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки самолета обнаружили в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

 

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