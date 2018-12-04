За школьниками с девиантным поведением будут следить медсёстры

Школьные медсёстры будут сообщать о девиантном поведении учащихся. Как отмечают «Известия», специально для них в Минтруде разработан профессиональный стандарт, предписывающий им сообщать об этом в органы опеки.

Кроме того, согласно документу, медсестёр обяжут выявлять детей, склонных к ожирению, алкоголизму и наркомании. Также медицинские работники должны будут получить высшее образование по специальной программе. Полностью сформировать эту программу могут уже к 2019 году.

В настоящий момент в обязанности медсестёр входит отслеживание своевременного прохождения детьми диспансеризации. Также они делают прививки, контролируют уровень заболеваемости учеников и ведут прием тех школьников, которые жалуются на плохое самочувствие.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Госдуме хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна. С такой инициативой выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он отметил, что, по мнению многих родителей и педагогов, cистема федеральных образовательных стандартов нуждается в доработке. По его заявлению, блокчейн-технологии позволят с «математической точностью оценить индивидуальность каждого ребенка, чьи данные были введены в программу электронной школы».

В свою очередь доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН посмеялся над предложением депутата.