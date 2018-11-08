За призыв не прививать детей Минздрав будет наказывать

Минздрав разработал законопроект, запрещающий призывать к отказу от прививок. Ранее в ведомстве же заявляли о возможности законодательно ввести ответственность для врачей, которые агитируют не вакцинировать россиян. Медики утверждают, что среди не привитых детей заболеваемость серьезными инфекциями в 7 раз выше, чем среди привитых.
Argumenti.ru напоминают
, сейчас родители вправе не вакцинировать своих детей, подписав так называемый информированный отказ.
В этом случае всю ответственность за возможные последствия они берут на себя.
Ранее вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН
предупредил россиян, что осложнения
после кори могут быть очень серьезными.