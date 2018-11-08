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За призыв не прививать детей Минздрав будет наказывать

8 Ноября 2018 в 09:31
За призыв не прививать детей Минздрав будет наказывать
Минздрав разработал законопроект, запрещающий призывать к отказу от прививок. Ранее в ведомстве же заявляли о возможности законодательно ввести ответственность для врачей, которые агитируют не вакцинировать россиян. Медики утверждают, что среди не привитых детей заболеваемость серьезными инфекциями в 7 раз выше, чем среди привитых.

Argumenti.ru напоминают, сейчас родители вправе не вакцинировать своих детей, подписав так называемый информированный отказ.

В этом случае всю ответственность за возможные последствия они берут на себя.

Ранее вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН предупредил россиян, что осложнения после кори могут быть очень серьезными.


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