За приглашение стриптизерши на корпоратив в полицицию в Бурятии уволили дознавательницу

По результатам сегодняшней служебной проверки уволена с работы старший дознаватель УМВД РФ по Улан-Удэ, которая пригласила стриптизершу на корпоратив в отдел полиции. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Информацию об итогах разбирательства сообщила пресс-служба МВД по Республике Бурятия.

«По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел», - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, ряд руководителей силового ведомства в республике получили предупреждения о неполном служебном соответствии. В качестве оснований назван низкий уровень воспитательной работы.

Ранее стало известно о том, что в Сети появилось видео, на котором девушка исполняет стриптиз перед сотрудниками одного из отделов полиции в Бурятии. В связи с инцидентом МВД республики 23 февраля провело служебную проверку.