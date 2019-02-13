Среда
13 февраля
USD 65.71
EUR 74.15
Горячие новости

НКО «За права человека» Пономарева признано иноагентом

13 Февраля 2019 в 17:30
НКО «За права человека» Пономарева признано иноагентом

Движение «За права человека», возглавляемое правозащитником Львом Пономаревым, попало в перечень иностранных агентов. Об этом по итогам проверки сообщило министерство юстиции, передает «Интерфакс». Как подчеркнули в Минюсте, решение принято в строгом соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Как уточнили в ведомстве, факт соответствия движения параметрам НКО-«иноагента» был выявлен в ходе внепланового изучения документации организации. В 2014 году Минюст уже причислял «За права человека» к иностранным агентам, однако после отменил это решение. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.