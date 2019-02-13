НКО «За права человека» Пономарева признано иноагентом

Движение «За права человека», возглавляемое правозащитником Львом Пономаревым, попало в перечень иностранных агентов. Об этом по итогам проверки сообщило министерство юстиции, передает «Интерфакс». Как подчеркнули в Минюсте, решение принято в строгом соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

Как уточнили в ведомстве, факт соответствия движения параметрам НКО-«иноагента» был выявлен в ходе внепланового изучения документации организации. В 2014 году Минюст уже причислял «За права человека» к иностранным агентам, однако после отменил это решение.