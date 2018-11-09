За подкрутку счетчиков газа введут десятикратный штраф

За неправомерные манипуляции со счетчиками газа предлагается ввести штраф в десятикратном размере от стандартного тарифа. Для этого необходимо смонтировать специальные индикаторы антимагнитных пломб. Соответствующие изменения в Правила поставки голубого топлива гражданам предлагает внести Минстрой, сообщает «ФедералПресс» .

Проверять счетчики и сохранность пломб предлагается не реже раза в год. В случае обнаружения признаков махинаций со счётчиками, потребителям пересчитают оплату газа за последние три месяца, увеличив полученную сумму в 10 раз. За несанкционированное подключение к газовым сетям перерасчет будет производиться за полгода.

Накануне Госдума проголосовала в первом чтении за проект закона, который предусматривает штраф до 300 тысяч рублей за повторное незаконное подключение к тепловым, электрическим или газовым сетям.