За «опасные» селфи будут штрафовать

Депутаты вернутся к рассмотрению вопроса об ужесточении наказания за «опасные» селфи. Об этом рассказал журналистам член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов.

Парламентарий согласился, что законодательство в плане регулирования поведения в общественных местах необходимо ужесточать.

«[Селфи на рельсах] это, с моей точки зрения, беспредел, глупость, безнравственность по отношению ко всем и всему, что находится рядом. Конечно, это должно повлечь серьезный штраф», — сказал Герасимов.

Депутат пообещал, что Мосгордума вернется к обсуждению этого вопроса после праздников.

Накануне вечером движение поездов на станции «Павелецкая» московского метро было остановлено после того, как мужчина прыгнул на рельсы ради эффектного селфи, пишет РИА Новости.