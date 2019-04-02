За нарушение правил охраны водных объектов будут наказывать строже

Законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов принят Госдумой во втором чтении, сообщает АГН Москва.

В соответствии с документом, планируется повысить размеры штрафов для должностных и юридических лиц в случае нарушении правил. Такие меры могут быть предприняты для того, чтобы сократить количество случаев загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

За нарушение водоохранного режима на водосборах предлагается ввести штрафы в размере от 500 рублей до одной тысячи для граждан, а для должностных и юридических лиц санкции будут варьироваться от до 20 до 100 тыс рублей.

Кроме того, за загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов, которые содержат природные лечебные ресурсы может быть введен штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей для граждан и от 50 тыс. до 300 тыс. для юридических и должностных лиц.

Ранее заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в ходе обсуждения на тему: «Слив Байкальских вод: Кто продаёт национальное достояние России?» заявил НСН, что продажа государственных ресурсов за рубеж равна по уровню преступного замысла государственной измене.