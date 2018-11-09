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«Как-то некрасиво». Подозреваемый сознался в убийстве москвички с сыном

9 Ноября 2018 в 12:13
«Как-то некрасиво». Подозреваемый сознался в убийстве москвички с сыном

Задержанный по подозрению в жестоком убийстве женщины и её ребёнка на севере Москвы признал свою вину в ходе допроса. Об этом сообщили ТАСС в столичном главке Следственного комитета. В пятницу, 9 ноября следователи попросят суд арестовать задержанного.

Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанного. Он, в частности, говорит, что понимает за что задержан. На вопрос следователей, есть ли в нём чувство раскаяния, мужчина отвечает: «За мальчика очень как-то некрасиво», — приводит его слова Ura.ru. Принято решение провести подозреваемому комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Тела женщины 1983 года рождения и ее 12-летнего сына с множественными колото-резанными ранами были обнаружены вечером 7 ноября в квартире дома по улице Софьи Ковалевской. Задержанный подозреваемый 1988 года рождения ранее уже был судим.


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