За испорченный шедевр требуют 20 миллионов

Замоскворецкий суд Москвы начал рассматривать дело в отношении Игоря Подпорина, который в мае прошлого года повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее, сообщает РИА ФАН.

Подпорина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России»). Согласно его второй части обвиняемому может грозить до 6 лет лишения свободы. Сам подсудимый свою вину признает только частично.

«Он говорит, что эта картина может выставляться, но где-то ограничено, хотя бы возрастной ценз какой-то надо установить», — рассказывает адвокат Подпорина Анна Лубягина.

В настоящее время полотно находится в одном из реставрационных цехов галереи, его транспортировка куда-либо невозможна, поскольку краска с поврежденных участков осыпается. Ущерб от порчи полотна оценен в 20 млн рублей.

Нападение на картину Репина произошло вечером 25 мая прошлого года. Уроженец Воронежа Игорь Подпорин, находясь в Третьяковской галерее, разбил столбиком ограждения стекло, защищающее полотно. В результате действий вандала холст оказался порван в трех местах, также стекло повредило авторскую раму картины.

Вандал объяснил свои поступки действием алкоголя – незадолго до происшествия нон в буфете выпил 100 граммов водки.

16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново.