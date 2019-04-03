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За исполнение санкций Запада в РФ могут ввести уголовную ответственность

3 Апреля 2019 в 18:20
За исполнение санкций Запада в РФ могут ввести уголовную ответственность

Законопроект, вводящий наказание за содействие иностранным санкциям против российских граждан на территории страны, получил положительный в Совете Федерации. Как пишет РИА ФАН, об этом заявили в комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Согласно документу, предлагается дополнить главу 29 Уголовного кодекса РФ, в которой определяется деятельность, направленная против конституционного строя и безопасности России, новой статьей – «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

Отмечается, что речь идет об уголовной ответственности для тех российских компаний, которые присоединились, формально или неформально, к санкциям Запада, введённым в отношении нашей страны. А также о персональных ограничительных мерах против ее юридических и физических лиц.

Межу тем, как ранее писала НСН, что Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями «ВКонтакте» заявил о том, что США никогда не отменят антироссийские санкции.

В свою очередь, экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов ранее в беседе с НСН предсказал постепенную отмену санкций ЕС в отношении России, говоря о снятии запрета на поставки в Россию крупного рогатого скота.

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