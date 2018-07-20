Пятница
20 июля
USD 63.27
EUR 73.48
Горячие новости

За день на Украине в ДТП погибли 22 человека

20 Июля 2018 в 20:38
За день на Украине в ДТП погибли 22 человека

В результате пяти ДТП сегодня на Украине погибли 22 человека. 

В частности, около поселка Кривое Озеро произошло столкновение микроавтобуса, выполнявшего рейс «Одесса – Гомель», и грузовика. В результате аварии погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, еще 12 пассажиров доставлены в больницу.

Утром в Житомирской области на трассе «Киев – Чоп» столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В связи с трагедией в Ровенской и Житомирской областях объявили траур.

Во второй половине дня под Киевом на Старообуховском шоссе в результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали, передает mig.com.ua.

Как сообщает сайт Национальной полиции, в 2017 году на Украине было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.