За день на Украине в ДТП погибли 22 человека

В результате пяти ДТП сегодня на Украине погибли 22 человека.

В частности, около поселка Кривое Озеро произошло столкновение микроавтобуса, выполнявшего рейс «Одесса – Гомель», и грузовика. В результате аварии погибли водитель и четверо пассажиров микроавтобуса, еще 12 пассажиров доставлены в больницу.

Утром в Житомирской области на трассе «Киев – Чоп» столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В связи с трагедией в Ровенской и Житомирской областях объявили траур.

Во второй половине дня под Киевом на Старообуховском шоссе в результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали, передает mig.com.ua.

Как сообщает сайт Национальной полиции, в 2017 году на Украине было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения.

