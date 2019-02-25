За акции из дела Калви дали в 430 больше оценки СКР

Кипрская компания Balakus Company Limited купила за 4,4 млн долларов пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит Первому коллекторскому бюро объемом 2,5 млрд рублей. Это в 430 раз выше, чем стоимость, определенная Следственным комитетом Российской Федерации (600 тысяч рублей) в рамках уголовного дела основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров. Однако полученная сумма в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка «Восточный», сообщает РБК .

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года сумел убедил совет директоров «Восточного», где Baring Vostok имел 51,6% акций, поддержать прощение займа в 2,5 млрд рублей «Первому коллекторскому бюро», которым также владеет Baring. По данным Следственного комитета, для заключения этого соглашения акции были оценены в 3 миллиарда рублей, в то время, как их действительная стоимость не превышала 600 тысяч рублей.

Как отмечает Ura.ru , низкая оценка акций IFTG связана с тем, что «Восточный» получил документы, на которые были наложены ограничения. Калви однако заявляет, что на момент сделки никто не заметил эту ошибку. В связи с этим, американский инвестор не признаёт свою вину. Позднее ограничения с бумаг были сняты.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok был задержан в Москве 15 февраля по подозрению в крупном мошенничестве вместе с пятью партнерами. Все они арестованы до 13 апреля.

Инвестиционный фонд Baring Vostok обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил ​взять под личный контроль это уголовное дело. Как передает RT , пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту будет доложено о этом послании.