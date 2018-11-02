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За 40 лет из нищеты выбрались более 700 млн граждан Китая

2 Ноября 2018 в 00:02
За 40 лет из нищеты выбрались более 700 млн граждан Китая

За 40 лет проведения реформ более 700 млн жителей Китая смогли победить бедность, и это более 70% от общего числа людей, выбравшихся из бедности в тот же период по всему миру, передает «Синьхуа».

Как ожидается, уже к концу 2018 года число бедных жителей страны сократится на более чем 80%.

Сейчас в КНР за чертой бедности живет еще более 30 млн человек, есть отдельные районы с крайне низким уровнем жизни.

К 2020 году в Китае должно быть создано общество средней зажиточности

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин ранее в эфире НСН в качестве яркого сравнения эксперт привел Китай, где на момент 2010 года уровень бедности составлял практически тот же процент, что и в России. Однако китайские власти за прошедшие восемь лет смогли сократить эту цифру втрое, с 10% до 3%. Соответственно уровень бедности в РФ с того времени вырос.

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