За 4 часа до конца «24 часа Спа» российские гонщики держатся в топ-20

Фото: SMP Racing

До окончания гонки «24 часа Спа» осталось чуть меньше четырех часов. Российские гонщики уверенно держатся в первой двадцатке среди более чем 60 экипажей со всего мира, сообщает спецкор НСН с места событий.

Экипаж SMP Racing под номером 72 едет на 13-й позиции. За рулем Ferrari 488 GT3 сейчас едет итальянец Давиде Ригон. Ранее он сменил испанца Мигеля Молина, на очереди россиянин Михаил Алешин.

Экипаж SMP Racing под номером 35 пилотирует россиянин Виталий Петров и удерживает 17-ю позицию в гонке. Ранее за рулем Mercedes AMG GT3 свой стинт проехал британец Майкл Медоуз, следующим после Петрова будет российский гонщик Денис Булатов.

Напомним, вторая по значимости в Европе 24-часовая гонка на легендарной бельгийской трассе Spa-Francorchamps началась 28 июля в 17:30 по московскому времени.