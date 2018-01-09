Южная Осетия осталась без электричества

В Северной Осетии сильный ветер обесточил линию электропередачи, обеспечивавшую электроэнергией Южную Осетию, говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Всего без электроснабжения остались около 200 человек в Северной Осетии и около 70 тысяч человек в Южной Осетии.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает «Интерфакс».

Несколько десятилетий назад в РЮО функционировали малые ГЭС, в частности, на реке Джоджора (она обеспечивала потребности шахтерского поселка Квайса и собственно рудоуправления), цхинвальская ГЭС, другие малые электростанции. Сейчас электроэнергия в РЮО поступает из РФ. Грузия поставлявшая электроэнергию в Ленингорский район, находящийся с 1991 по августа 2008 года под контролем Грузии, в настоящее находится в режиме бойкота. Для электроснабжения Ленингорского района построена высоковольтная линия Цхинвал—Ленингор протяженностью около 70 км. Одной из крупных новостроек в энергетике является центральная подстанция Цхинвала.