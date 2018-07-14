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Южная Корея назвала «вторжением» пролет российских Ту-95МС

14 Июля 2018 в 13:14
Южная Корея назвала «вторжением» пролет российских Ту-95МС

Российский военный атташе в Сеуле Андрей Фалилеев был вызван в Минобороны Южной Кореи в связи с пролетом в воздушном пространстве страны российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Как утверждают власти РК, российские «Медведи» нарушили опознавательную зону ее ПВО.

«Вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», -  заявил представитель южнокорейского минобороны.

В Сеуле призвали Россию признать серьезность инцидента, который грозил столкновением в воздухе, и принять меры для недопущения подобного в будущем.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов заявил, что российские стратегические ракетоносцы четыре раза входили в зону опознавания ПВО Южной Кореи, оставались там примерно 20 минут и покинули ее только после предупреждения.

В российском Минобороны в свою очередь заявили, что два Ту-95МС выполняли плановые полеты над нейтральными водами Желтого и Японского морей, а также западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута их сопровождали японские и корейские истребители. В Минобороны добавили, что все полеты проходили в соответствии с международными договоренностями.

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