Ювелиры попросили Путина ускорить легализацию интернет-торговли

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКТИ) попросила президента России Владимира Путина ускорить легализацию онлайн-продаж ювелирной продукции. В обращении говорится, что мера приведет к росту объема рынка в три раза уже в первый год, сообщает РБК.

По данным АКИТ, в настоящее время рынок онлайн-продаж ювелирных товаров составляет 4,6 млрд рублей, пишет «Русская планета».

Ранее стало известно, что Евразийский экономический союз разрабатывает «дорожную карту» на 2019-2020 годы, в которой предлагается отменить запрет на интернет-торговлю алкоголем, табачными изделиями, лекарствами и ювелирной продукции на территории ЕАЭС.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН заявил, что легализация интернет-торговли поможет сократить процент контрафакта на рынке алкоголя.