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Юристы Минкультуры нашли признаки экстремизма в фильме «Смерть Сталина»

23 Января 2018 в 13:35
Юристы Минкультуры нашли признаки экстремизма в фильме «Смерть Сталина»

Минкультуры разглядело признаки экстремизма в картине «Смерть Сталина». Как сообщили юристы ведомства, картина возбуждает ненависть и вражду, а также унижение достоинства человека. Чиновники также потребовали отобрать у фильма прокатное удостоверение, сообщает ТАСС.

Юристы подчеркнули, что в фильме искажены образы исторических личностей, в том числе маршала Георгия Жукова. В обращении на имя министра культуры Владимира Мединского уточняется, что она показан «воинствующим клоуном».

«Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение», - цитирует слова юристов RT.

На ситуацию уже отреагировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение вопроса прерогативой Минкультуры, подчеркнув, что не в курсе ситуации.

Напомним, выход фильма «Смерть Сталина» планируется на 25 января.

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