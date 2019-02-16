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Юристы Конгресса США проверяют декларацию Трампа о режиме ЧП

16 Февраля 2019 в 12:45
Юристы Конгресса США проверяют декларацию Трампа о режиме ЧП

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал проверку декларации о введении режима ЧП на южной граннице, подписанной президентом Дональдом Трампом. От юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей Министерства юстиции конгрессмены требуют дать финансовое и юридическое обоснование принятого американским лидером решения.

Представители Конгресса называют решение Трампа «грубым злоупотреблением властью».

«Вместо этих незаконных и непродуманных попыток обойти наши законы президент должен работать с Конгрессом для достижения необходимых двухпартийных реформ, в которых нуждается наша иммиграционная система»,- считает председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольд Надлер.

Конгрессмены считают, что статистика, которая говорит о необходимости введения ЧП, неверна.

«Вы нарушаете основной принцип разделения властей и подрываете один из ключевых принципов конституции. И эти действия будут иметь реальные последствия», - заявили в юридическом комитете.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН не исключал второго шатдауна и введения ЧП.

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