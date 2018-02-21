Юрист Алекс Ван Дер Зуаан признал свою вину

Голландский юрист Алекс Ван Дер Зуаан признал в федеральном суде Вашингтона свою вину после того, как ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование утверждений о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, предъявил ему обвинения, передает ТАСС.

По версии следствия, Ван Дер Зуаан предоставил ложную информацию по поводу своих последних контактов в середине августа 2016 года с бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Ричардом Гейтсом, против которого ранее Мюллер также выдвинул обвинения. Помимо этого, юрист удалил электронные письма, затребованные аппаратом спецпрокурора.



17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило экс-руководителя Федерального бюро расследований США Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года. Приказом минюста Мюллер уполномочен расследовать: попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.



