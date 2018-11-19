«Юнистрим» подозревают в «отмывании» денег

Банк России ограничил системе денежных переводов «Юнистрим» наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства. Существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах.

До начала сентября «Юнистрим» в таких случаях сначала производил классическую валютообменную операцию, а потом перевод (кассир готовил документы по двум операциям). Запрет Центробанка сделал это невозможным, сообщает сайт«Русская планета».

Ранее глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН признался, что отзывы лицензий у банков вызывают у рынка напряжение.

«Довольно регулярно отзываются лицензии. Может быть, не с той частотой, с какой это было раньше. Тем не менее, эта регулярность слишком затянулась. Наивно думать, что в какой-то момент отзывы лицензий совсем прекратятся, но когда они происходят с такой методичностью и периодичностью, то это вызывает у рынка определённое напряжение», - отметил глава АРБ.

По словам Гарегина Тосуняна, ЦБ по некоторым вопросам говорит с финансовыми организациями «на разных языках».

«Есть банки, которые имели негативную репутацию, и отзывы лицензии не вызывали серьёзных вопросов. Иногда они [вопросы] есть, потому что возможность оказать поддержку и вытянуть банк из какой-то сложной ситуации, которая возникла не по вине банка, - это тоже функция ЦБ. В этой части мы продолжаем говорить на разных языках. У ЦБ нет ощущения, что его приоритетной задачей, с точки зрения сохранения стабильности, является не только отзыв лицензии, но и оказание серьёзной поддержки банкам любого масштаба. Тем более, оказать поддержку небольшому банку не так сложно», - уверен собеседник НСН.