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Юморист Бандурин едва не сгорел вместе с домом

7 Декабря 2018 в 08:01
Юморист Бандурин едва не сгорел вместе с домом

Дом юмориста Николая Бандурин полностью сгорел в Пушкинском районе Московской области. Как сообщил сам артист в соцсетях, здание уничтожено «дотла, как спички». Супруга Николая Бандурина попала в больницу с ожогами второй степени.

ЧП случилось в поселке Костино накануне. Первый сигнал о происшествии поступил приблизительно в полтретьего дня. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В огне погибли четвероногие питомцы четы Бандуриных: четыре собаки и две кошки, передает Ura.ru.

Пожарные тушили возгорание в течение 8 часов. Ликвидировать огонь удалось только в одиннадцатом часу вечера. Как отмечает «Подмосковье Сегодня», Николая Артиста поддержали коллеги по сцене. «Какой кошмар. Дорогой, держись», – написал певец Денис Клявер.

Юморист выложил в интернете видео пожара.

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