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Юлию Началову проводили овациями

21 Марта 2019 в 15:47
Юлию Началову проводили овациями

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщает Газета.ру. Певицу, которая умерла 16 марта в возрасте 38 лет, проводили в последний путь овациями. Артистку похоронили на участке номер 17, недалеко от могилы одного из основателей НТВ Игоря Малашенко.

Церемония прощания с Юлией Началовой началась сегодня в полдень в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Как сообщает РЕН ТВ, проститься с певицей пришли ее родные, близкие, поклонники, а также многочисленные коллеги, среди которых были замечены певицы Лариса Долина и Ирина Салтыкова, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, а также Филипп Киркоров.

Врач Началовой Василий Шуров назвал гибель артистки «роковой случайностью». По его словам, катализатором трагедии стала рана на ноге. В связи с подагрой у нее нарушилась функция почек. При этом Шуров уточнил, что у певицы не было диабета или волчанки. Отец певицы, в свою очередь, заявил, что причиной смерти исполнительницы стала остановка сердца, которую вызвал сильнейший абсцесс.

Между тем, как отмечает Ura.ru, американский продюсер и композитор Уолтер Афанасьев заявил, что планирует написать книгу о Юлии Началовой. Он рассказал, что его сильно потрясла новость о смерти его «любимой русской певицы».

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