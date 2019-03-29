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Юлию Гусману прооперировали сердце

29 Марта 2019 в 14:46
Юлию Гусману прооперировали сердце

Режиссеру и телеведущему Юлию Гусману сделали операцию на сердце. Как уточняет «Федерал Пресс», медики провели плановый осмотр и настояли на чистке сосудов. Сейчас с 75-летним основателем Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника» и постоянным членом жюри КВН все хорошо.

Серьезной угрозы здоровью не было. После операции Гусман уже прошел курс реабилитации и вышел из клиники, отмечает Ura.ru.

Недавно члены жюри КВН Леонид Ярмольник и Юлий Гусман поспорили о качестве юмора современных команд. Актер, режиссер, продюсер, известный участник КВН Михаил Шац в эфире НСН отметил, что не рискует вмешиваться в пор двух мэтров.

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