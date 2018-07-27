Пятница
27 июля
USD 62.95
EUR 73.82
Горячие новости

Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию

27 Июля 2018 в 07:47
Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию

Юлия Скрипаль связалась с двоюродной сестрой Викторией в России и заявила о намерении вернуться на родину. По ее словам, она бы хотела приехать, когда поправится ее отец после отравления в британском Солсбери. В телефонном разговоре Юлия рассказала, что пока Сергей Скрипаль не может говорить - из-за установленной в горле трахеостомы.

Как напоминает Газета.ру, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва обвинение категорически отрицает и требует доказательств.

«Свободная пресса» пишет, что инцидент в Солсбери Скотланд-Ярд связывает с подобным отравлением в Эймсбери. Там «Новичком» отравились 44-летний мужчина и 43-летняя женщина. Последняя – скончалась.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.