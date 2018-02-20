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Юлия Барановская поддержала акцию «Помни свои корни» движения Putin Team

20 Февраля 2018 в 18:48
Юлия Барановская поддержала акцию «Помни свои корни» движения Putin Team

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская приняла участие в акции общественного движения Putin Team — «Помни свои корни». Для этого она посетила свой родной город, Санкт-Петербург, где встретилась с молодыми женщинами, многие из которых так же, как и сама телеведущая, молодые многодетные мамы.

В ходе встречи Барановская поделилась со слушательницами тем, как важно было для неё вернуться из Великобритании в Россию. Также она отметила, как непросто искать общий язык со своими детьми, когда «они читали совершенно другие книжки».

Напомним, Юлия Барановская прожила несколько лет в Англии, так как у супруга был заключен контракт за рубежом.

Ранее к движению Putin Team в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина вступил ряд спортсменов и общественных деятелей. Так, недавно к движению присоединилась и телеведущая Ксения Бородина, отмечает Ura.ru.

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