YouTube «кастрировал» Дудя и Парфёнова

Администрация видеохостинга YouTube приняла решение об удалении последних роликов на каналах российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Как отмечает Ura.ru , сервис обосновал такой шаг нарушением условий использования ресурса, правда, не уточнил, в чём оно заключается.

По сведениями Life.ru , на канале «ВДудь» исчезло интервью с резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым от 20 марта. А на возрождённом «Намедни» Парфёнова выпуск от 18 марта. Он был посвящён нюрнбергскому процессу, началу «холодной войны», выходу автомобиля «Москвич» и другим значимым событиям 1946 года.

Что касается интервью Мамедова, уехавшего в США, то в нём юморист говорил, в том числе, о своем отношении к российской оппозиции и политике.

Ранее Парфенов сам давал интервью Дудю.