Четверг
28 марта
USD 64.59
EUR 72.72
Горячие новости

YouTube «кастрировал» Дудя и Парфёнова

28 Марта 2019 в 10:11
YouTube «кастрировал» Дудя и Парфёнова

Администрация видеохостинга YouTube приняла решение об удалении последних роликов на каналах российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Как отмечает Ura.ru, сервис обосновал такой шаг нарушением условий использования ресурса, правда, не уточнил, в чём оно заключается.

По сведениями Life.ru, на канале «ВДудь» исчезло интервью с резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым от 20 марта. А на возрождённом «Намедни» Парфёнова выпуск от 18 марта. Он был посвящён нюрнбергскому процессу, началу «холодной войны», выходу автомобиля «Москвич» и другим значимым событиям 1946 года.

Что касается интервью Мамедова, уехавшего в США, то в нём юморист говорил, в том числе, о своем отношении к российской оппозиции и политике.

Ранее Парфенов сам давал интервью Дудю.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.