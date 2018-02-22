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Yota Arena проведёт турнир для поклонников киберспорта

22 Февраля 2018 в 13:49
Yota Arena проведёт турнир для поклонников киберспорта

Турнир FINISH HIM! по игре Tekken 7 на огромном Ultra HD экране пройдет 24 февраля в московском клубе Yota Arena. На главной киберспортивной площадке столицы соберутся поклонники виртуального рукопашного боя, в распоряжении которых будут новейшие игровые консоли, огромный экран, три оборудованные зоны для игровых сражений, киловатты света и звука.

Посетить турнир приглашают, как профессионалов, так и любителей. В качестве приза победителя ожидает мощная консоль PlayStation 4 Pro. Ведущим турнира выступит VJ Hobbit, известностный в качестве ведущего музыкального телеканала A-One и фронтмена фанк-панк-ансамбля THE HOBBEATS. А в завершение вечера он представит свой новый проект — Короли Караоке.

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