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Йемен просит Россию о военной помощи

24 Июля 2018 в 09:52
Йемен просит Россию о военной помощи
Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории страны и помочь в обеспечении безопасности и стабильности, отмечает Газета.ру. Лидер страны добавил, что верит в значительную роль Москвы в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена. 

Также Махди Аль-Машат отметил наращивание военной мощи странами Саудовской Аравии

В телеграмме на имя российского лидера отмечается нацеленность Йемена на мир и желание поддержать любые усилия, которые способны повысить шансы на него, пишет Life.ru.

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