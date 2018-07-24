Йемен просит Россию о военной помощи

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории страны и помочь в обеспечении безопасности и стабильности, отмечает
Газета.ру. Лидер страны добавил, что верит в значительную роль Москвы в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.
Также Махди Аль-Машат отметил наращивание военной мощи странами Саудовской Аравии
В телеграмме на имя российского лидера отмечается нацеленность Йемена на мир и желание поддержать любые усилия, которые способны повысить шансы на него, пишет
Life.ru.