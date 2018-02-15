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Явка на президентских выборах составит до 65 процентов

15 Февраля 2018 в 15:55
Явка на президентских выборах составит до 65 процентов

Уровень явки на президентских выборах в России будет в пределах 60-65%, а в городах с населением более 1 млн. человек ожидаемая активность избирателей составит не менее 50%. Такой прогноз сделал фонд «Центр политических технологий». Специалисты полагают, что такая явка  «достаточно высокая».

Председатель правления фонда Борис Макаренко высокий уровень активности российских избирателей связал с тем, что в качестве кандидатов зарегистрированы восемь человек. Такого в России, по его словам, давно не было. «Предложение стало шире и интереснее. Легитимность выборов высока», - добавил политтехнолог.

В пользу высокой явки говорит и провал попыток оппозиционного политика Алексея Навального организовать массовые акции против выборов, считает Макаренко.

Ранее RT сообщал, что более пяти тысяч россиян могут принять участие в выборах президента России в США. 

 

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