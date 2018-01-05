Яровая ответила на «прощальное» заявление Порошенко

Очередное «прощание» с Россией в исполнение президента Украины Петра Порошенко выглядит «неумным и только усугубляет его вину» перед украинским народом за принесенные беды и страдания. Такое мнение высказала заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

«Порошенко впору просить прощения, а он опять голосит о прощании… Прощание вместо прощения — в этом весь Порошенко», - заявила Яровая, которую цитирует РИА Новости.

Накануне украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз «попрощался» с Россией и назвал безвизовый режим с ЕС главным достижением Украины в 2017 году. Впервые Порошенко заявил о «разводе с Россией» в мае минувшего года. Еще раз он сказал «прощай» строками Лермонтова «Прощай, немытая Россия».