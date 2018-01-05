Пятница
05 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Яровая ответила на «прощальное» заявление Порошенко

5 Января 2018 в 17:37
Яровая ответила на «прощальное» заявление Порошенко

Очередное «прощание» с Россией в исполнение президента Украины Петра Порошенко выглядит «неумным и только усугубляет его вину» перед украинским народом за принесенные беды и страдания. Такое мнение высказала заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

«Порошенко впору просить прощения, а он опять голосит о прощании… Прощание вместо прощения — в этом весь Порошенко», - заявила Яровая, которую цитирует РИА Новости.

Накануне украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз «попрощался» с Россией и назвал безвизовый режим с ЕС главным достижением Украины в 2017 году. Впервые Порошенко заявил о «разводе с Россией» в мае минувшего года. Еще раз он сказал «прощай» строками Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.