Ярош рассказал о планах захвата Кубани и Воронежа

Украина имеет хороший потенциал для захвата российских территорий. Об этом заявил местным СМИ экс-глава запрещенного в РФ «Правого сектора» и основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош.

По его мнению, Украина сначала должны зачистить «Донбасс» и «присоединить Крым», чтобы вернуться в границы государства до 2014 года.

«Главное вернуть территории, а потом мы подумаем, куда направить молодежь – Кубань, Донщина, Воронеж», - заявил Ярош.

Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский в беседе с журналистами заявил, что конфликт в Донбассе должен закончиться на российско-украинской границе, но лично ему хотелось бы дойти с войсками до станции «Сухаревская» в центре Москвы, пишет Газета.ру