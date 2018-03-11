Воскресенье
11 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Ярош рассказал о планах захвата Кубани и Воронежа

11 Марта 2018 в 12:00
Ярош рассказал о планах захвата Кубани и Воронежа

Украина имеет хороший потенциал для захвата российских территорий. Об этом заявил местным СМИ экс-глава запрещенного в РФ «Правого сектора» и основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош.

По его мнению, Украина сначала должны зачистить «Донбасс» и «присоединить Крым», чтобы вернуться в границы государства до 2014 года.

«Главное вернуть территории, а потом мы подумаем, куда направить молодежь – Кубань, Донщина, Воронеж», - заявил Ярош.

Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский в беседе с журналистами заявил, что конфликт в Донбассе должен закончиться на российско-украинской границе, но лично ему хотелось бы дойти с войсками до станции «Сухаревская» в центре Москвы, пишет Газета.ру

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.