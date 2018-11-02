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Японский остров ушел под воду

2 Ноября 2018 в 15:48
Японский остров ушел под воду

Остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, находящийся недалеко от берегов Японии исчез под водой. Об этом написала газета The Guardian. Уточняется, что остров был не заселен. Он находился к западу от островов Курильской гряды Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Заметили пропажу японцы с острова Хоккайдо, они и сообщили в соответствующие службы. Разведывательные суда, прибывшие на место, подтвердили, что острова нет.

В 1987 году атолл находился на 1,4 метра над уровнем моря. Как сообщает телеканал «360», Эсанбэ — один из 158 маленьких островов, которым Япония недавно дала имена. Все они незаселенные.

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