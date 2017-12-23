Японский император готов отречься от престола

Император Японии Акихито, выступая на празднике в честь своего 84-летия, заявил, что готов начать процедуру отречения от престола. об этом пишет РИА Новости.

Монарх отметил, что все оставшиеся дни он будет продолжать выполнять функции символа нации и готовиться к отречению. Акихито также поблагодорил японское правительство за то, что ассмотрели вопрос о прижизненной передаче трона и приложили усилия для этого.

Напомним, отречение Акихито произойдет 30 апреля. Его наследник взойдет на престол 1 мая.