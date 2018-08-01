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Японская табачная компания завершила сделку по покупке «Донского табака»

1 Августа 2018 в 08:04
Японская табачная компания завершила сделку по покупке «Донского табака»

Завершена сделка по приобретению японской табачной компанией Japan Tobacco российского производителя сигарет «Донской табак». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Японские производители напоминают, что такое решение позволит им дополнить линейку своей продукции российскими наименованиями, а также укрепить свои позиции на российском рынке.

Напомним, в марте за приобретение «Донского табака» японская компания была готова отдать 1,6 миллиарда долларов. Другим претендентом на покупку бизнеса называли международную компанию Imperial Tobacco, напоминает «Газета.ру». Тогда в беседе с НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв предположил, что сделка положительно повлияет на деятельность российской компании, сделав её более прозрачной, но сохранив нынешнюю цену на продукцию.

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