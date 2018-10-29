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Японская принцесса вышла замуж за бизнесмена и потеряла титулы

29 Октября 2018 в 12:31
Японская принцесса вышла замуж за бизнесмена и потеряла титулы

Японская принцесса Аяко, двоюродная племянница императора Акихито, вышла замуж за служащего крупной транспортной компании Nippon Yusen Кэя Мория. Церемония бракосочетания состоялась в понедельник в токийском синтоистском храме «Мэйдзи». Торжественное мероприятие транслировалось  национальными телеканалами, пишут «Известия». На бракосочетании присутствовали порядка 30 родственников и друзей пары.

Из-за того, что принцесса решила выйти замуж за представителя неаристократического рода, она утратила статус члена императорской семьи. Однако она продолжит возглавлять две общественных организации. Кроме того, в наследство Аяко получила из госказны около 107 млн иен (примерно 950 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что в Японии набирают популярность «занятия по плачу», которые проводят в школах и компаниях, чтобы снимать стресс и поддерживать психическое здоровье работников и учеников. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН заявил, что японские методы снятия стресса не приживутся в России из-за культурных различий.

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