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Япония выразила протест из-за конфискации телефонов у чиновников на Южных Курилах

23 Июля 2018 в 15:56
Япония выразила протест из-за конфискации телефонов у чиновников на Южных Курилах

Правительство Японии осталось недовольно тем, что у чиновников и журналистов отобрали спутниковые телефоны во время посещения Южных Курил. В связи с этих был выражен протест. Об этом рассказал генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, сообщает RT.

Он уточнил, что инцидент является «весьма прискорбным» фактом неприемлемым с юридической позиции Японии, сообщает Газета.ру.

Ранее Токио уже направляло свой протест России из-за проведения военных учений на Южных Курилах, пишет Ura.ru. Они проходили в апреле, в них приняли участие свыше 2,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа.

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