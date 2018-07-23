Япония выразила протест из-за конфискации телефонов у чиновников на Южных Курилах

Правительство Японии осталось недовольно тем, что у чиновников и журналистов отобрали спутниковые телефоны во время посещения Южных Курил. В связи с этих был выражен протест. Об этом рассказал генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга, сообщает RT.

Он уточнил, что инцидент является «весьма прискорбным» фактом неприемлемым с юридической позиции Японии, сообщает Газета.ру .

Ранее Токио уже направляло свой протест России из-за проведения военных учений на Южных Курилах, пишет Ura.ru . Они проходили в апреле, в них приняли участие свыше 2,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа.