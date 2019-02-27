Япония протестует в связи с визитом Иванова на Курилы

Правительство Японии выразило протест Москве в связи с посещением российскими чиновниками южных Курил. Как заявили в японском МИДе, это несовместимо с позицией Токио по Северным территориям. Одновременно генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга подчеркнул, что переговоры с Москвой о возвращении островов будут продолжены.

Как отмечает Ura.ru , демарш Токио ранее уже прокомментировал спецпредставитель президента России Сергей Иванов, который участвовал в визите на Курильские острова. По его словам, так называемая «территориальная проблема» существует только в Японии, а не у России. Он также подчеркнул, что Москва не ведёт с Токио переговоры о передаче Курильских островов, передает RT .

Сергей Иванов на Курилах принял участие в открытии подводной оптоволоконной линии связи. Она проложена на острова гряды с Сахалина. Этот канал обеспечит островитян высокоскоростной интернет-связью и позволит в десять раз снизить её стоимость. Вместе с Ивановым в церемонии приняли участие министр связи Константин Носков, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Как уточняет Газета.ру , Токио передал протест в МИД РФ через японское посольство в Москве.

