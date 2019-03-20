Япония прекращает поставки в Россию трех препаратов из списка жизненно важных

Япония с 1 апреля прекращает поставки в Россию жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Речь идет о трех лекарствах Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед. В японской фармацевтической компании Takeda пояснили, что решение связано с глобальным пересмотром продуктового портфеля предприятия и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов, передает ТАСС.

Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед - противомикробный препарат, а Атенолол Никомед необходим при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В Takeda отметили, что на территории РФ зарегистрированы идентичные лекарственные препараты и отзыв препаратов не окажет влияние на обеспечение пациентов ЖНВЛП.