Япония пообещала России не пускать американцев на Курилы

Япония пообещала, что не допустит появления на Курилах американских военных баз, в случае, если Россия передаст острова Токио. Такое заявление сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре, сообщает со ссылкой на источник издание «Асахи».

Тем не менее, между Японией и США существует договор, по которому Вашингтон имеет право разместить свои войска на территории страны, сообщает РЕН ТВ.

Ранее стороны условились ускорить переговоры по многолетнему территориальному спору и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, отмечает Ura.ru. В случае подписания документов, Японии отойдет остров Шикотан и еще часть мелких островов Курильской гряды.

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН высказал мнение, что существенного прогресса в решении наболевшего территориального вопроса между Россией и Японией не будет.