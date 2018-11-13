Японцы к Олимпиаде-2020 учатся готовить халяльные суши

Рестораторы в Японии готовятся к наплыву иностранных туристов во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. В частности, для мусульман местные рестораны собираются предлагать халяльную диету. Отмечается, что от национального колорита еды заведения отказываться не собираются. При этом часть продуктов будет заменена на те, которые едят мусульмане.

Первые такие учения для шеф-поваров уже прошли в сентябре, сообщает «ФедералПресс». Для этого мясо говядины и курицы, которые должны быть заготовлены в соответствии с требованиями халяль, экспортировались в Японию из других стран. Соусы будут также приготовлены шефами по особому рецепту без уксуса, саке и мирина.

Ранее в пресс-центре НСН саратовский парламентарий Николай Бондаренко, сидящий на «министерской диете», предложил подобный рацион российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.