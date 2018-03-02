Пятница
02 марта
USD 56.43
EUR 68.88
Горячие новости

Японцы готовы подарить Алине Загитовой щенка акита-ину

2 Марта 2018 в 08:17
Японцы готовы подарить Алине Загитовой щенка акита-ину

Общество по защите собак породы акита-ину готово подарить олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой щенка. Но пока юная российская фигуристка не ответила на предложение японских заводчиков. О своей мечте Алина рассказала родителям, получив от них обещание сделать ей такой подарок в случае победы на Олимпиаде, сообщает Ura.ru

Щенок акита-ину станет уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита привезла собаку по кличке Юмэ российскому президенту Владимиру Путину, напоминает RT.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.