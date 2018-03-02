Японцы готовы подарить Алине Загитовой щенка акита-ину

Общество по защите собак породы акита-ину готово подарить олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой щенка. Но пока юная российская фигуристка не ответила на предложение японских заводчиков. О своей мечте Алина рассказала родителям, получив от них обещание сделать ей такой подарок в случае победы на Олимпиаде, сообщает Ura.ru.

Щенок акита-ину станет уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита привезла собаку по кличке Юмэ российскому президенту Владимиру Путину, напоминает RT.