Японцам предложат издалека любоваться Курилами

Японцы смогут издалека посмотреть на Курильские острова. Как передает РИА Новости, правительство страны намерено профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они смогли издалека посмотреть на Курильские острова. Российские острова хорошо видны оттуда при условии хорошей погоды. Педагогам представится возможность взглянуть на Курилы с нескольких смотровых башен по всему побережью. Таким образом правительство надеется "просветить молодежь", рассказав о территориальной проблеме с Россией.