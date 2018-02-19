Январские реальные доходы россиян упали на 50%

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2018 года упали почти в половину. Об этом говорят данные Росстата.

Отмечается, что по сравнению с декабрём 2017 года, россияне получили на 49,7% меньше. Реальными считаются доходы после вычета обязательных платежей. При этом обращается внимание на то, что в первый месяц года реальные доходы всегда оказываются ниже, так как на декабрь приходится пик выплат премий сотрудникам.

Добавим, что это уже 4-й год подряд, когда реальные доходы граждан падают. В январе этого года, как отмечает Росстат, среднемесячная реальная заработная плата работников организаций составила 38,4 тысячи рублей.